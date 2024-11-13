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Частину України накриє льодяний дощ. Де чекати сьогодні негоду

Україна, Середа 13 листопада 2024 07:00
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Частину України накриє льодяний дощ. Де чекати сьогодні негоду Фото: якою буде погода в Україні 13 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 13 листопада, в частині України очікується льодяний дощ чи навіть мокрий сніг. Максимально вдень до +9 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Мокрий сніг чи льодяний дощ найбільш ймовірні 13 листопада у західних областях України, у Житомирській та Вінницькій областях", - розповіла вона.

На решті території України переважно пройде дощ або очікується просто густа хмарність.

"Температура повітря в більшості областей України вночі -2 ....+3, вдень у середу +1....+4 градусів. У південній частині вночі +3...+5 градусів, вдень +5...+9 градусів", - зазначила Діденко.

Погода у Києві

У Києві 13 листопада буде хмарна волога погода, але без опадів. Вночі +1, вдень +4 градусів.

Погода у першу декаду листопада 2024

У першій декаді листопада у західній частині країни спостерігалася дещо холодніша звичайного погода, лише у перші дні декади у цьому регіоні було дуже тепло як для початку листопада. Надалі, з переміщенням холодного атмосферного фронту, відбулася зміна погоди - температурний фон суттєво знизився, майже по всій території країни відмічалися сильні пориви вітру.

За даними "Укргідрометцентру", у більшості днів середні добові температури повітря були близькими до норми або дещо нижчими від неї. У найбільш холодні дні показники середньої добової температури повітря були нижчими за норму на 4-5 градусів, в окремих районах західних областей - на 6-8 градусів.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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