Частину України накриє льодяний дощ. Де чекати сьогодні негоду
Сьогодні, 13 листопада, в частині України очікується льодяний дощ чи навіть мокрий сніг. Максимально вдень до +9 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Мокрий сніг чи льодяний дощ найбільш ймовірні 13 листопада у західних областях України, у Житомирській та Вінницькій областях", - розповіла вона.
На решті території України переважно пройде дощ або очікується просто густа хмарність.
"Температура повітря в більшості областей України вночі -2 ....+3, вдень у середу +1....+4 градусів. У південній частині вночі +3...+5 градусів, вдень +5...+9 градусів", - зазначила Діденко.
Погода у Києві
У Києві 13 листопада буде хмарна волога погода, але без опадів. Вночі +1, вдень +4 градусів.
Погода у першу декаду листопада 2024
У першій декаді листопада у західній частині країни спостерігалася дещо холодніша звичайного погода, лише у перші дні декади у цьому регіоні було дуже тепло як для початку листопада. Надалі, з переміщенням холодного атмосферного фронту, відбулася зміна погоди - температурний фон суттєво знизився, майже по всій території країни відмічалися сильні пориви вітру.
За даними "Укргідрометцентру", у більшості днів середні добові температури повітря були близькими до норми або дещо нижчими від неї. У найбільш холодні дні показники середньої добової температури повітря були нижчими за норму на 4-5 градусів, в окремих районах західних областей - на 6-8 градусів.
Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.