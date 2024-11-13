Частину України накриє льодяний дощ. Де чекати сьогодні негоду

Сьогодні, 13 листопада, в частині України очікується льодяний дощ чи навіть мокрий сніг. Максимально вдень до +9 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Мокрий сніг чи льодяний дощ найбільш ймовірні 13 листопада у західних областях України, у Житомирській та Вінницькій областях", - розповіла вона.

На решті території України переважно пройде дощ або очікується просто густа хмарність.

"Температура повітря в більшості областей України вночі -2 ....+3, вдень у середу +1....+4 градусів. У південній частині вночі +3...+5 градусів, вдень +5...+9 градусів", - зазначила Діденко.

Погода у Києві

У Києві 13 листопада буде хмарна волога погода, але без опадів. Вночі +1, вдень +4 градусів.