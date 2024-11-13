ua en ru
Ср, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Часть Украины накроет ледяной дождь. Где ждать сегодня непогоду

Украина, Среда 13 ноября 2024 07:00
UA EN RU
Часть Украины накроет ледяной дождь. Где ждать сегодня непогоду Фото: какой будет погода в Украине 13 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 13 ноября, в части Украины ожидается ледяной дождь или даже мокрый снег. Максимально днем ​​до +9 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Мокрый снег или ледяной дождь наиболее вероятны 13 ноября в западных областях Украины, Житомирской и Винницкой областях", - рассказала она.

На остальной территории Украины преимущественно пройдет дождь или ожидается просто густая облачность.

"Температура воздуха в большинстве областей Украины ночью -2...+3, днем ​​в среду +1...+4 градусов. В южной части ночью +3...+5 градусов, днем ​​+5...+9 градусов", - отметила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 13 ноября будет облачная влажная погода, но без осадков. Ночью +1, днем ​​+4 градусов.

Погода в первую декаду ноября 2024

В первой декаде ноября в западной части страны наблюдалась несколько холоднее обычной погода, только в первые дни декады в этом регионе было очень тепло как в начале ноября. В дальнейшем, с перемещением холодного атмосферного фронта, произошло изменение погоды - температурный фон существенно снизился, почти по всей территории страны отмечались сильные порывы ветра.

По данным "Укргидрометцентра", в большинстве дней средние суточные температуры воздуха были близки к норме или несколько ниже ее. В наиболее холодные дни показатели средней суточной температуры воздуха были ниже нормы на 4-5 градусов, в отдельных районах западных областей - на 6-8 градусов.

Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
В ожидании штурма РФ. Есть ли угроза для Запорожья: эксперт раскрыл намерение врага
В ожидании штурма РФ. Есть ли угроза для Запорожья: эксперт раскрыл намерение врага
DAILY
Южный форпост. Как живут и о чем мечтают херсонцы через два года после освобождения города
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Южный форпост. Как живут и о чем мечтают херсонцы через два года после освобождения города