UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Частину соцвиплат українцям в окупації можуть припинити: Верещук розкрила деталі

Фото: Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українські чиновники проведуть ревізію соціальних виплат громадянам, які проживають в окупації. Частина з них може бути скасована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук у Telegram.

За її словами, зараз частина виплат потребує ревізії з точки зору соціальної справедливості та політичної доцільності. Тому слід оцінити, наскільки виправдано проводити такі платежі.

Верещук нагадала, що зараз Україна продовжує виплати окремим категоріям вчителів, лікарів та працівників держпідприємств, а також переселенцям в окупації. Також тривають і виплати субсидій та пільг, незважаючи на те, що надання комунальних послуг фактично не відбувається.

"Поки ми не говоримо про скасування виплат. Ми говоримо про ревізію та оцінку доцільності з точки зору поточної реальності. За результатами ревізії деякі виплати можуть бути припинені або призупинені. Найближчим часом міністерства і відомства проведуть ревізію і нададуть робочі пропозиції", - уточнила міністр.

Виплати українцям

Нагадаємо, вчора Рада підтримала законопроект, що регулює виплати військовим, які потрапили в полон або зникли безвісти за особливих обставин.

Також ми писали, що в Україні повертають виплати окремій категорії людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина ВерещуквиплатиВійна Росії проти України