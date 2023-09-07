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Часть соцвыплат украинцам в оккупации могут прекратить: Верещук раскрыла детали

Фото: Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские чиновники проведут ревизию социальных выплат гражданам, которые проживают в оккупации. Часть из них могут отменить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук в Telegram.

По ее словам, сейчас часть выплат нуждается в ревизии с точки зрения социальной справедливости и политической целесообразности. Поэтому надо оценить, насколько оправданно проводить такие платежи. 

Верещук напомнила, что сейчас Украина продолжает выплаты отдельным категориям учителей, врачей и работников госпредприятий, а также переселенцам в оккупации. Также продолжаются и выплаты субсидий и льгот, несмотря на то, что предоставление коммунальных услуг фактически не происходит. 

"Пока мы не говорим об отмене выплат. Мы говорим о ревизии и оценке целесообразности с точки зрения текущей реальности. По результатам ревизии некоторые выплаты могут быть прекращены или приостановлены. В ближайшее время касающиеся министерства и ведомства проведут ревизию и предоставят рабочие предложения", - уточнила министр.

Выплаты украинцам

Напомним, вчера Рада поддержала законопроект, регулирующий выплаты военным, которые попали в плен или пропали без вести при особых обстоятельствах. 

Также мы писали, что в Украине возвращают выплаты отдельной категории людей

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