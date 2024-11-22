Частину солдатів КНДР перекинули до прикордоння Бєлгородської області, їх помітили в Україні

"Частину військових з КНДР перекинули в прикордоння Бєлгородської області", - повідомив Коваленко.

Водночас Кішак зазначив, що північнокорейські солдати були помічені на Харківському напрямку. Однак їхню кількість військовий не назвав.

"Але я бачу, що вони розділяються на підрозділи, підсилюють свої бойові та на передній лінії вже роблять маленьке накопичення", - розповів він.

Кішак також додав, що окупанти чекають на погіршення погодних умов, щоб розпочати нову серію штурмів.

"Техніка, яка в них лишилася, це кілька недопалених танків і мотоблоки. Іншої техніки я не бачу. Звичайно, що є пікапи, які щодня на Харківському напрямку ми спалюємо. Але такої масованої техніки, як це зараз відбувається на Куп’янському, на Торецькому напрямках, я не бачу", - зазначив військовий.