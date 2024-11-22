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Часть солдат КНДР перебросили в приграничье Белгородской области, их заметили в Украине

Фото: военные КНДР (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия перебросила часть северокорейских военных в приграничье Белгородской области. К тому же солдат КНДР уже заметили на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram и командира сводного подразделения 153 ОМБр Назария Кишака в эфире телемарафона.

"Часть военных из КНДР перебросили в приграничья Белгородской области", - сообщил Коваленко.

В то же время, Кишак отметил, что северокорейские солдаты были замечены на Харьковском направлении. Однако их количество военный не назвал.

"Но я вижу, что они разделяются на подразделения, усиливают свои боевые и на передней линии уже производят маленькое накопление", - рассказал он.

Кишак также добавил, что оккупанты ждут ухудшения погодных условий, чтобы начать новую серию штурмов.

"Техника, которая у них осталась, это несколько недожженных танков и мотоблоки. Другой техники я не вижу. Конечно, есть пикапы, которые каждый день на Харьковском направлении мы сжигаем. Но такой массированной техники, как это сейчас происходит на Купянском, на Торецкому направлениям, я не вижу", - отметил военный.

Военные КНДР в России

Напомним, Северная Корея отправила войска на помощь России. Северокорейские солдаты прошли обучение на полигонах на востоке РФ, после чего их направили на украинскую границу.

К тому же войска КНДР уже участвовали в боевых действиях против ВСУ в Курской области. По данным издания Financial Times, Северная Корея также предоставила России ракетные и артиллерийские системы большой дальности.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что КНДР хочет получить от России технологии в обмен на солдат. Речь идет о технологиях в ракетной, ядерной и других военных программах.

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