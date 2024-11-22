Часть солдат КНДР перебросили в приграничье Белгородской области, их заметили в Украине

Россия перебросила часть северокорейских военных в приграничье Белгородской области. К тому же солдат КНДР уже заметили на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram и командира сводного подразделения 153 ОМБр Назария Кишака в эфире телемарафона.

"Часть военных из КНДР перебросили в приграничья Белгородской области", - сообщил Коваленко.

В то же время, Кишак отметил, что северокорейские солдаты были замечены на Харьковском направлении. Однако их количество военный не назвал.

"Но я вижу, что они разделяются на подразделения, усиливают свои боевые и на передней линии уже производят маленькое накопление", - рассказал он.

Кишак также добавил, что оккупанты ждут ухудшения погодных условий, чтобы начать новую серию штурмов.

"Техника, которая у них осталась, это несколько недожженных танков и мотоблоки. Другой техники я не вижу. Конечно, есть пикапы, которые каждый день на Харьковском направлении мы сжигаем. Но такой массированной техники, как это сейчас происходит на Купянском, на Торецкому направлениям, я не вижу", - отметил военный.