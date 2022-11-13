Часть санкций против России могут продлить после окончания войны в Украине, - Минфин США

После окончания войны России против Украины санкции в отношении страны-агрессора будут пересмотрены. Однако часть ограничений может оставаться в силе даже после возможного мирного соглашения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Поскольку Украина продвигается на поле боя, западные лидеры начали рассуждать о том, как можно ли договориться с Россией о прекращении войны.

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что любое возможное мирное соглашение будет предусматривать пересмотр ограничений, которые США и их союзники наложили на Россию.

"Со стороны России действительно не было никаких усилий в желании начать переговоры с Украиной на любых условиях, приемлемых для Украины", - сказала она.

Еллен добавила, что в контексте мирного соглашения коррекция санкций возможна и может быть уместной.

"Учитывая, что произошло, мы, вероятно, думаем, что определенные санкции должны остаться в силе", - добавила она.

Напомним, Россия хочет, чтобы Запад ослабил санкции в отношении государственного "Россельхозбанка", чтобы облегчить экспорт российского зерна. Просьба была озвучена в ходе переговоров по продлению соглашения об экспорте украинского продовольствия.

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