Частину поїздів "Укрзалізниці" скасують і скоротять маршрути: що зміниться 12 березня

Нагадуємо, що надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Гайко Томс передав українській стороні перші 13 автомобілів, призначених для відновлення залізничної інфраструктури, пошкодженої через російські обстріли. Техніка використовуватиметься для проведення ремонтних робіт на об'єктах залізниці. Під час передачі дипломат підкреслив, що цей крок відображає стратегічне партнерство між країнами і є частиною подальшої підтримки України з боку Німеччини.

Зазначимо, що Верховний Суд залишив без змін наказ про обмеження термінів експлуатації вантажних вагонів. Відповідне рішення було ухвалено 25 лютого 2026 року, підтримавши позицію державних органів. При цьому представники бізнесу раніше попереджали, що такі обмеження можуть призвести до дефіциту рухомого складу і створити додаткові ризики для стабільності логістичних перевезень.