Частину поїздів "Укрзалізниці" скасують і скоротять маршрути: що зміниться 12 березня

У Запорізькій області тимчасово змінять рух деяких приміських поїздів. Обмеження вводяться на один день і пов'язані з поточною безпековою ситуацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці".
Згідно з повідомленням перевізника, 12 березня частина приміських поїздів курсуватиме не до кінцевих станцій, а за обмеженими маршрутами.
Зокрема, зміни торкнуться таких рейсів:
поїзди №6492/6491 та №6498/6497 Канцарівка - Запоріжжя-1 курсуватимуть замість звичного маршруту Марганець - Запоріжжя-1.
Також поїзд №6494/6493 Запоріжжя-1 - Канцарівка курсуватиме за скороченим напрямком замість рейсу Запоріжжя-1 - Марганець.
Крім того, поїзд №6076 Канцарівка - Запоріжжя-2 тимчасово замінить маршрут Марганець - Запоріжжя-2, а поїзд №6075 Запоріжжя-2 - Канцерівка курсуватиме замість напрямку Запоріжжя-2 - Марганець.
Крім змін маршрутів, один із приміських рейсів на цей день повністю скасовано.
Йдеться про поїзд №6479 Мирова - Марганець, який 12 березня тимчасово не курсуватиме.
Пасажирам радять враховувати зміни під час планування поїздок і заздалегідь перевіряти актуальний розклад руху.
Нагадуємо, що надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Гайко Томс передав українській стороні перші 13 автомобілів, призначених для відновлення залізничної інфраструктури, пошкодженої через російські обстріли. Техніка використовуватиметься для проведення ремонтних робіт на об'єктах залізниці. Під час передачі дипломат підкреслив, що цей крок відображає стратегічне партнерство між країнами і є частиною подальшої підтримки України з боку Німеччини.
Зазначимо, що Верховний Суд залишив без змін наказ про обмеження термінів експлуатації вантажних вагонів. Відповідне рішення було ухвалено 25 лютого 2026 року, підтримавши позицію державних органів. При цьому представники бізнесу раніше попереджали, що такі обмеження можуть призвести до дефіциту рухомого складу і створити додаткові ризики для стабільності логістичних перевезень.