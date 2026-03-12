Часть поездов "Укрзализныцы" отменят и сократят маршруты: что изменится 12 марта

Напоминаем, что чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Гайко Томс передал украинской стороне первые 13 автомобилей, предназначенных для восстановления железнодорожной инфраструктуры, поврежденной из-за российских обстрелов. Техника будет использоваться для проведения ремонтных работ на объектах железной дороги. В ходе передачи дипломат подчеркнул, что этот шаг отражает стратегическое партнерство между странами и является частью дальнейшей поддержки Украины со стороны Германии.

Отметим, что Верховный Суд оставил без изменений приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов. Соответствующее решение было принято 25 февраля 2026 года, поддержав позицию государственных органов. При этом представители бизнеса ранее предупреждали, что такие ограничения могут привести к дефициту подвижного состава и создать дополнительные риски для стабильности логистических перевозок.