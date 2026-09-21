Частину послуг у "Дії" та ЦНАПах поставили на паузу: що трапилося

Раніше РБК-Україна писало, що студенти можуть оформлювати низку документів та державних послуг онлайн через "Дію", без черг і походів до ЦНАПів. Зокрема, цифрові сервіси поступово спрощують вирішення питань, пов'язаних із навчанням та проживанням студентів.

Також ми розповідали, що в Україні спростили процедуру реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання дітей із сімей військовополонених та зниклих безвісти. Тепер для цього не потрібна згода другого з батьків, якщо він перебуває у полоні або має статус зниклого безвісти.