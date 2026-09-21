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Частину послуг у "Дії" та ЦНАПах поставили на паузу: що трапилося

18:53 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: У "Дії" не працює частина послуг (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні тимчасово перестали працювати деякі послуги у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) та в "Дії".

РБК-Україна з посиланням на "Дію" розповідає, що і чому не працює та коли відновлять доступ.

З 20 до 24 вересня частина послуг тимчасово недоступна онлайн та офлайн. Обмеження пов'язані з плановим оновленням системи Міністерства внутрішніх справ.

Які послуги не працюють

На паузі зараз три послуги, пов'язані з реєстрацією місця проживання:

  • зміна місця проживання;
  • зняття з місця проживання;
  • актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади.

Ці послуги тимчасово не можна отримати у застосунку "Дія", ЦНАПах та органах реєстрації.

Коли все запрацює

Планове оновлення системи МВС триватиме до 24 вересня включно.

У "Дії" зазначають, що вже з 25 вересня онлайн- та офлайн-сервіси мають повернутися до звичного режиму роботи.

Раніше РБК-Україна писало, що студенти можуть оформлювати низку документів та державних послуг онлайн через "Дію", без черг і походів до ЦНАПів. Зокрема, цифрові сервіси поступово спрощують вирішення питань, пов'язаних із навчанням та проживанням студентів.

Також ми розповідали, що в Україні спростили процедуру реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання дітей із сімей військовополонених та зниклих безвісти. Тепер для цього не потрібна згода другого з батьків, якщо він перебуває у полоні або має статус зниклого безвісти.

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