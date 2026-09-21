Частину послуг у "Дії" та ЦНАПах поставили на паузу: що трапилося

В Україні тимчасово перестали працювати деякі послуги у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) та в "Дії".
РБК-Україна з посиланням на "Дію" розповідає, що і чому не працює та коли відновлять доступ.
З 20 до 24 вересня частина послуг тимчасово недоступна онлайн та офлайн. Обмеження пов'язані з плановим оновленням системи Міністерства внутрішніх справ.
На паузі зараз три послуги, пов'язані з реєстрацією місця проживання:
Ці послуги тимчасово не можна отримати у застосунку "Дія", ЦНАПах та органах реєстрації.
Планове оновлення системи МВС триватиме до 24 вересня включно.
У "Дії" зазначають, що вже з 25 вересня онлайн- та офлайн-сервіси мають повернутися до звичного режиму роботи.
Раніше РБК-Україна писало, що студенти можуть оформлювати низку документів та державних послуг онлайн через "Дію", без черг і походів до ЦНАПів. Зокрема, цифрові сервіси поступово спрощують вирішення питань, пов'язаних із навчанням та проживанням студентів.
Також ми розповідали, що в Україні спростили процедуру реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання дітей із сімей військовополонених та зниклих безвісти. Тепер для цього не потрібна згода другого з батьків, якщо він перебуває у полоні або має статус зниклого безвісти.