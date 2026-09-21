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Часть услуг в "Дії" и ЦНАПах поставили на паузу: что случилось

18:53 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В "Дії" не работает часть услуг (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине временно перестали работать некоторые услуги в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) и "Дії".

РБК-Украина со ссылкой на "Дію" рассказывает, что и почему не работает и когда возобновят доступ.

С 20 по 24 сентября часть услуг временно недоступна онлайн и офлайн. Ограничения связаны с плановым обновлением системы Министерства внутренних дел.

Какие услуги не работают

На паузе сейчас три услуги, связанные с регистрацией места жительства:

  • смена места жительства;
  • снятие с места жительства;
  • актуализация данных в Реестре территориальной общины.

Эти услуги временно нельзя получить в приложении "Дія", ЦНАПах и органах регистрации.

Когда все заработает

Плановое обновление системы МВД продлится до 24 сентября включительно.

В "Дії" отмечают, что уже с 25 сентября онлайн и офлайн-сервисы должны вернуться к привычному режиму работы.

Ранее РБК-Украина писало, что студенты могут оформлять ряд документов и государственных услуг онлайн через "Дію", без очередей и походов в ЦНАПы. В частности, цифровые сервисы постепенно упрощают решение вопросов, связанных с обучением и проживанием студентов.

Также мы рассказывали, что в Украине упростили процедуру регистрации и снятия с регистрации места проживания детей из семей военнопленных и пропавших без вести. Теперь для этого не нужно согласие второго родителя, если он находится в плену или имеет статус пропавшего без вести.

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