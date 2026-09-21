Часть услуг в "Дії" и ЦНАПах поставили на паузу: что случилось

Ранее РБК-Украина писало, что студенты могут оформлять ряд документов и государственных услуг онлайн через "Дію", без очередей и походов в ЦНАПы. В частности, цифровые сервисы постепенно упрощают решение вопросов, связанных с обучением и проживанием студентов.

Также мы рассказывали, что в Украине упростили процедуру регистрации и снятия с регистрации места проживания детей из семей военнопленных и пропавших без вести. Теперь для этого не нужно согласие второго родителя, если он находится в плену или имеет статус пропавшего без вести.