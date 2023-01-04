Частину окупантів в Білорусі можуть перекинути на Донбас: в ДПСУ назвали терміни

Росія протягом наступних двох тижні може перекинути частину своїх нікчемних солдатів з Білорусі на Донбас.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови ДПСУ Сергія Дейнека в ефірі телемарафону.

"Ми бачимо що територія Білорусі зараз використовується для бойового злагодження підрозділів російських окупаційних військ. Звичайно, ворога не можна недооцінювати. Звичайно, загроза є (відкритого вторгнення Білорусі - ред.), проте сказати, що вона зараз реальна і критична, я не можу", - заявив Дейнеко.

За словами голови Держприкордонслужби, загальна чисельність російських військ в Білорусі становить від 10,2 до 10,5 тисяч військовослужбовців. Усі вони переважно перебувають у Вітебській області.

Також згідно з даними ДПСУ, Кремль планує частину військ з Білорусі задіяти на Донбасі у найближчі два тижні, а на заміну їм надійде частина військовослужбовців з 3-го армійського корпусу 6-ї мотострілецької дивізії ЗС Росії.

Зважаючи на ці дані, на думку Дейнеко, навряд чи війська ворога будуть спроможні здійснити повторний повномасштабний наступ на територію України з півночі

"Можна спробувати повторити цей наступ, проте я впевнений, що він не буде успішний. Якщо вони готові на другу поразку, тоді можна розпочати його завтра, наприклад. Але достатніх сил у них для цього немає", - додав Дейнеко.