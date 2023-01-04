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Часть оккупантов в Беларуси могут перебросить на Донбасс: в ГНСУ назвали сроки

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Среда 04 января 2023 19:12
Часть оккупантов в Беларуси могут перебросить на Донбасс: в ГНСУ назвали сроки Фото: часть оккупантов в Беларуси могут перебросить на Донбасс (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия в течение следующих двух недель может перекинуть часть своих никчемных солдат из Беларуси на Донбасс.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы ГНСУ Сергея Дейнеко в эфире телемарафона.

"Мы видим, что территория Беларуси сейчас используется для боевого слаживания подразделений российских оккупационных войск. Конечно, врага нельзя недооценивать. Конечно, угроза есть (открытого вторжения Беларуси - ред.), однако сказать, что она сейчас реальна и критическая, я не могу" , - заявил Дейнеко.

По словам главы Госпогранслужбы, общая численность российских войск в Беларуси составляет от 10,2 до 10,5 тысячи военнослужащих. Все они в основном находятся в Витебской области.

Также, согласно данным ГНСУ, Кремль планирует часть войск из Беларуси задействовать на Донбассе в ближайшие две недели, а на замену им поступит часть военнослужащих из 3-го армейского корпуса 6-й мотострелковой дивизии ВС России.

Учитывая эти данные, по мнению Дейнеко, вряд ли войска врага будут способны осуществить повторное полномасштабное наступление на территорию Украины с севера.

"Можно попытаться повторить это наступление, однако я уверен, что оно не будет успешным. Если они готовы на второе поражение, тогда можно начать его завтра, например. Но достаточных сил у них для этого нет", - добавил Дейнеко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным "Белорусский Гаюн", Россия перекинула в Беларусь свой самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Он используется для корректировки ударов.

Между тем, заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что не может гарантировать то, что украинцев предупредят о новом масштабном наступлении.

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