Частину ФОПів зобов'язали подати звітність за три роки: кого це стосується

Більшість фізичних осіб-підприємців (ФОП) не залучені до державних статистичних спостережень і, відповідно, не подають звітність. Водночас частина ФОПів зобов'язані її подати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.
"Якщо ви здійснюєте окремі види діяльності та отримали відповідну форму в "Кабінеті респондента" або повідомлення від органів державної статистики, то це означає, що вас включено до переліку респондентів і звітність потрібно подати у визначений строк", - йдеться в повідомленні.
Якщо ці ФОПи не подавали звітність за минулі періоди (у 2022-2025 роках), тепер її необхідно подати протягом трьох місяців (до 5 жовтня 2025 року).
Це залежить від виду діяльності (відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД)), а також включення до респондентів конкретного статистичного спостереження. На сьогодні звітність подають ФОП, які здійснюють такі види діяльності:
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, за яким українські підприємці, підприємства, установи та організації знову зобов’язані подавати статистичну та фінансову звітність до органів державної статистики. Підприємства, які не подавали звітність у період дії воєнного стану, мають 3 місяці для подачі звітів за увесь період неподання.
За даними Мінфіну, станом на 1 січня 2025 року загальна кількість фізичних осіб - підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, становить 1,626 млн осіб.
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