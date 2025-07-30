Часть ФОПов обязали подать отчетность за три года: кого это касается

Большинство физических лиц-предпринимателей (ФОП) не вовлечены в государственные статистические наблюдения и, соответственно, не подают отчетность. В то же время часть ФОПов обязаны ее подать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.
"Если вы осуществляете отдельные виды деятельности и получили соответствующую форму в "Кабинете респондента" или сообщение от органов государственной статистики, то это означает, что вы включены в перечень респондентов и отчетность нужно подать в определенный срок", - говорится в сообщении.
Если эти ФОПы не подавали отчетность за прошлые периоды (в 2022-2025 годах), теперь ее необходимо подать в течение трех месяцев (до 5 октября 2025 года).
Это зависит от вида деятельности (в соответствии с Классификацией видов экономической деятельности (КВЭД)), а также включения в респондентов конкретного статистического наблюдения. На сегодня отчетность подают ФОПы, которые осуществляют следующие виды деятельности:
Напомним, Верховная Рада приняла закон, по которому украинские предприниматели, предприятия, учреждения и организации снова обязаны подавать статистическую и финансовую отчетность в органы государственной статистики. Предприятия, которые не подавали отчетность в период действия военного положения, имеют 3 месяца для подачи отчетов за весь период непредставления.
По данным Минфина, по состоянию на 1 января 2025 года общее количество физических лиц - предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, составляет 1,626 млн человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.