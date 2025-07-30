Частину ФОПів зобов'язали подати звітність за три роки: кого це стосується

Більшість фізичних осіб-підприємців (ФОП) не залучені до державних статистичних спостережень і, відповідно, не подають звітність. Водночас частина ФОПів зобов'язані її подати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

"Якщо ви здійснюєте окремі види діяльності та отримали відповідну форму в "Кабінеті респондента" або повідомлення від органів державної статистики, то це означає, що вас включено до переліку респондентів і звітність потрібно подати у визначений строк", - йдеться в повідомленні.

Якщо ці ФОПи не подавали звітність за минулі періоди (у 2022-2025 роках), тепер її необхідно подати протягом трьох місяців (до 5 жовтня 2025 року).

Хто саме серед ФОП подає звітність

Це залежить від виду діяльності (відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД)), а також включення до респондентів конкретного статистичного спостереження. На сьогодні звітність подають ФОП, які здійснюють такі види діяльності:

Промислове виробництво. Форма 1-П (місячна) "Звіт про виробництво промислової продукції за видами" (не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним)

Форма 1-П (місячна) "Звіт про виробництво промислової продукції за видами" (не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним) Пасажирські автомобільні перевезення. Форма 51-пас (2 рази на рік) "Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті" (не пізніше 25 травня, не пізніше 25 листопада)

Форма 51-пас (2 рази на рік) "Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті" (не пізніше 25 травня, не пізніше 25 листопада) Вантажні автомобільні перевезення. Форма 51-вант (2 рази на рік) "Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі" (не пізніше 25 квітня, не пізніше 25 жовтня)

Як перевірити, чи потрібно звітувати

Увійдіть або зареєструйтеся в "Кабінеті респондента" за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису).

Якщо ви залучені до спостереження - буде відображено перелік форм і строки подання.

Якщо зазначено, що ви не залучені - статистичну звітність подавати не потрібно.

Як подати звітність