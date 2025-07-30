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Часть ФОПов обязали подать отчетность за три года: кого это касается

Украина, Среда 30 июля 2025 08:54
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Часть ФОПов обязали подать отчетность за три года: кого это касается Фото: часть ФОПов должны подать отчетность за три года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Большинство физических лиц-предпринимателей (ФОП) не вовлечены в государственные статистические наблюдения и, соответственно, не подают отчетность. В то же время часть ФОПов обязаны ее подать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

"Если вы осуществляете отдельные виды деятельности и получили соответствующую форму в "Кабинете респондента" или сообщение от органов государственной статистики, то это означает, что вы включены в перечень респондентов и отчетность нужно подать в определенный срок", - говорится в сообщении.

Если эти ФОПы не подавали отчетность за прошлые периоды (в 2022-2025 годах), теперь ее необходимо подать в течение трех месяцев (до 5 октября 2025 года).

Кто именно среди ФОПов подает отчетность

Это зависит от вида деятельности (в соответствии с Классификацией видов экономической деятельности (КВЭД)), а также включения в респондентов конкретного статистического наблюдения. На сегодня отчетность подают ФОПы, которые осуществляют следующие виды деятельности:

  • Промышленное производство. Форма 1-П (месячная) "Отчет о производстве промышленной продукции по видам" (не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным)
  • Пассажирские автомобильные перевозки. Форма 51-пасс (2 раза в год) "Обследование физического лица-предпринимателя, осуществляющего пассажирские автоперевозки на маршруте" (не позднее 25 мая, не позднее 25 ноября)
  • Грузовые автомобильные перевозки. Форма 51-вант (2 раза в год) "Обследование физического лица-предпринимателя, осуществляющего грузовые автомобильные перевозки на коммерческой основе" (не позднее 25 апреля, не позднее 25 октября)

Как проверить, нужно ли отчитываться

  • Войдите или зарегистрируйтесь в "Кабинете респондента" с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).
  • Если вы привлечены к наблюдению - будет отображен перечень форм и сроки подачи.
  • Если указано, что вы не вовлечены - статистическую отчетность подавать не нужно.

Как подать отчетность

  • Воспользоваться онлайн-сервисом "Кабинет респондента".
  • Через уже выбранное программное обеспечение.

Возвращение отчетности

Напомним, Верховная Рада приняла закон, по которому украинские предприниматели, предприятия, учреждения и организации снова обязаны подавать статистическую и финансовую отчетность в органы государственной статистики. Предприятия, которые не подавали отчетность в период действия военного положения, имеют 3 месяца для подачи отчетов за весь период непредставления.

По данным Минфина, по состоянию на 1 января 2025 года общее количество физических лиц - предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, составляет 1,626 млн человек.

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ФОП Государственная служба статистики
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