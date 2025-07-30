Часть ФОПов обязали подать отчетность за три года: кого это касается

Большинство физических лиц-предпринимателей (ФОП) не вовлечены в государственные статистические наблюдения и, соответственно, не подают отчетность. В то же время часть ФОПов обязаны ее подать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат .

"Если вы осуществляете отдельные виды деятельности и получили соответствующую форму в "Кабинете респондента" или сообщение от органов государственной статистики, то это означает, что вы включены в перечень респондентов и отчетность нужно подать в определенный срок", - говорится в сообщении.

Если эти ФОПы не подавали отчетность за прошлые периоды (в 2022-2025 годах), теперь ее необходимо подать в течение трех месяцев (до 5 октября 2025 года).

Кто именно среди ФОПов подает отчетность

Это зависит от вида деятельности (в соответствии с Классификацией видов экономической деятельности (КВЭД)), а также включения в респондентов конкретного статистического наблюдения. На сегодня отчетность подают ФОПы, которые осуществляют следующие виды деятельности:

Промышленное производство. Форма 1-П (месячная) "Отчет о производстве промышленной продукции по видам" (не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным)

Форма 1-П (месячная) "Отчет о производстве промышленной продукции по видам" (не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным) Пассажирские автомобильные перевозки. Форма 51-пасс (2 раза в год) "Обследование физического лица-предпринимателя, осуществляющего пассажирские автоперевозки на маршруте" (не позднее 25 мая, не позднее 25 ноября)

Форма 51-пасс (2 раза в год) "Обследование физического лица-предпринимателя, осуществляющего пассажирские автоперевозки на маршруте" (не позднее 25 мая, не позднее 25 ноября) Грузовые автомобильные перевозки. Форма 51-вант (2 раза в год) "Обследование физического лица-предпринимателя, осуществляющего грузовые автомобильные перевозки на коммерческой основе" (не позднее 25 апреля, не позднее 25 октября)

Как проверить, нужно ли отчитываться

Войдите или зарегистрируйтесь в "Кабинете респондента" с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).

Если вы привлечены к наблюдению - будет отображен перечень форм и сроки подачи.

Если указано, что вы не вовлечены - статистическую отчетность подавать не нужно.

Как подать отчетность