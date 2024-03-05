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Частина біженців із України більше не мають права на захист у Нідерландах: деталі

Нідерланди, Амстердам, Вівторок 05 березня 2024 11:59
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Частина біженців із України більше не мають права на захист у Нідерландах: деталі Фото: Підтримка України у Нідерландах (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Нідерландах закінчився термін дії тимчасового захисту для біженців із України, які не мають українського громадянства. Вони мають виїхати з країни до 1 квітня або попросити про міжнародний притулок.

Близько сотні громадян третіх країн вийшли на мітинг проти депортації, повідомляє РБК-Україна з посиланням на nltimes.nl та nos.nl.

Нідерланди припинили захист громадян третіх країн із 4 березня 2024 року. Це стосується близько 2540 громадян третіх країн – іноземців, які до початку війни працювали чи навчалися в Україні, маючи тимчасові посвідки на проживання. Вони повинні або подати заяву на надання притулку чи іншу форму проживання, або залишити Нідерланди. На виїзд їм дали часу до 1 квітня 2024 року.

Після 4 березня вони можуть залишатися у муніципальних притулках і отримувати харчування ще 28 днів. Але їм більше не дозволять працювати і лікуватися безкоштовно. До 1 квітня біженці мають звільнитися з роботи, закрити банківські рахунки та знятися із реєстрації у муніципалітеті. Для тих, виїжджає, уряд надає допомогу в 5000 євро.

4 березня близько 100 громадян третіх країн вийшли в Гаазі на мітинг проти депортації. Вони критикують різне ставлення до українських громадян та тих, хто навчався або працював в Україні з тимчасовою посвідкою.

Цього тижня кілька судів розглядають справи громадян третіх країн, які оскаржують припинення права на проживання. Суди створили кілька палат з цього питання. Біженцям, чиї справи розглядають у суді, дозволили залишитися у муніципальних притулках на кілька тижнів довше.

Нагадаємо, ми писали, що у Нідерландах пропонують зобов'язати українських біженців платити за проживання. За посилення правил для працевлаштованих українців виступають депутати парламенту.

Також ми розповідали, що Нідерланди стикаються із проблемою розміщення українських біженців. У муніципальних притулках зайнято понад 99% місць, а люди продовжують прибувати.

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