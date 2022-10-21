В частині Житомира зникло світло: міський голова пояснив причину

В частині Житомира відсутнє електропостачання. На одній з підстанцій виникло перенапруження.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку мера Житомира Сергія Сухомлина.
"Сьогодні зранку через перенапругу відключили частину міста. Перевантаження по одній з підстанцій. Тому дуже обережно на дорогах, частина світлофорів не працює, частина працює неякісно. Тому увага на дорозі, усе буде добре, тримаймося",
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні, 21 жовтня, в Україні знову можливі відключення електроенергії по всіх областях.
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