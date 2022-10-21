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В части Житомира исчез свет: городской голова объяснил причину

Фото: в части Житомира пропал свет: городской голова объяснил причину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В части Житомира отсутствует электроснабжение. На одной из подстанций возникло перенапряжение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу мэра Житомира Сергея Сухомлина.

"Сегодня утром из-за перенапряжения отключили часть города. Перегрузка по одной из подстанций. Поэтому очень осторожно на дорогах, часть светофоров не работает, часть работает некачественно. Поэтому внимание на дороге, все будет хорошо, держимся",

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 21 октября, в Украине снова возможны отключения электроэнергии по всем областям.

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Житомир