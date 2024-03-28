У частині України оголосили штормове попередження: де очікувати негоду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.

"29 березня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім північного-сходу, пориви вітру 15-20 м/с; на Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці значні дощі", - пише пресслужба.

Штормове попередження оголосили по усій території України, окрім:

Чернігівської;

Сумської;

Харківської;

Полтавської областей.

Фото: у частині України оголосили штормове попередження (facebook.com/UkrHMC)

Погода у квітні 2024 в Україні

Як розповідав синоптик Володимир Деркач, на початку квітня до України повернеться тепло, а небо буде ясним.

Загалом погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів. Також можливий мокрий сніг та заморозки.