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В части Украины объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоду

Четверг 28 марта 2024 14:14
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В части Украины объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоду Фото: в части Украины объявили штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 29 марта, почти по всей Украине ожидаются сильнейшие порывы ветра. В частности, местами возможны значительные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

"29 марта ночью в западных областях, днем в Украине, кроме северо-востока, порывы ветра 15-20 м/с; на Закарпатье и в Карпатах ночью и утром значительные дожди", - пишет пресс-служба.

Штормовое предупреждение объявили по всей территории Украины, кроме:

  • Черниговской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Полтавской областей.

В части Украины объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоду

Фото: в части Украины объявили штормовое предупреждение (facebook.com/UkrHMC)

Погода в апреле 2024 в Украине

Как рассказал синоптик Владимир Деркач, в начале апреля в Украину вернется тепло, а небо будет ясным.

В целом погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей. Возможен мокрый снег и заморозки.

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