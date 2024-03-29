В частині України оголосили повітряну тривогу, існує загроза пусків ракет

В низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ракет Х-22.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 17:28 повітряну тривогу оголошено в:
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Що кажуть Повітряні сили
"Ту-22м3 в акваторії Чорного моря. Існує загроза пусків ракет Х-22", - пише пресслужба Повітряних сил.
У ніч на 29 березня російські терористи завдали чергового масованого удару по території України. Ворог цілив по об’єктах паливно-енергетичного сектору. Загалом було застосовано 99 засобів повітряного нападу, серед яких 60 дронів типу Shahed. Протиповітряна оборона знищила 84 повітряні цілі.
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