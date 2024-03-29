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В частині України оголосили повітряну тривогу, існує загроза пусків ракет

Фото: повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ракет Х-22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 17:28 повітряну тривогу оголошено в: 

  • Вінницькій; 
  • Одеській; 
  • Херсонській; 
  • Миколаївській; 
  • Запорізькій; 
  • Черкаській; 
  • Кіровоградській; 
  • Дніпропетровській; 
  • Полтавській; 
  • Сумській;
  • Донецькій областях.  


Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Що кажуть Повітряні сили 

"Ту-22м3 в акваторії Чорного моря. Існує загроза пусків ракет Х-22", - пише пресслужба Повітряних сил. 

Атака на Україну у ніч на 29 березня

У ніч на 29 березня російські терористи завдали чергового масованого удару по території України. Ворог цілив по об’єктах паливно-енергетичного сектору. Загалом було застосовано 99 засобів повітряного нападу, серед яких 60 дронів типу Shahed. Протиповітряна оборона знищила 84 повітряні цілі.

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