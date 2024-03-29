В части Украины объявили воздушную тревогу, существует угроза пусков ракет

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ракет Х-22.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 17:28 воздушная тревога объявлена в:
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Что говорят Воздушные силы
"Ту-22м3 в акватории Черного моря. Существует угроза пусков ракет Х-22", - пишет пресс-служба Воздушных сил.
В ночь на 29 марта российские террористы нанесли очередной массированный удар по территории Украины. Враг целился по объектам топливно-энергетического сектора. Всего было применено 99 средств воздушного нападения, среди которых 60 дронов типа Shahed. Противовоздушная оборона уничтожила 84 воздушные цели.
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