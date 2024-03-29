RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В части Украины объявили воздушную тревогу, существует угроза пусков ракет

Фото: воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ракет Х-22.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 17:28 воздушная тревога объявлена в: 

  • Винницкой; 
  • Одесской; 
  • Херсонской; 
  • Николаевской; 
  • Запорожской; 
  • Черкасской; 
  • Кировоградской; 
  • Днепропетровской; 
  • Полтавской; 
  • Сумской;
  • Донецкой областях.  


Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Что говорят Воздушные силы

"Ту-22м3 в акватории Черного моря. Существует угроза пусков ракет Х-22", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

Атака на Украину в ночь на 29 марта

В ночь на 29 марта российские террористы нанесли очередной массированный удар по территории Украины. Враг целился по объектам топливно-энергетического сектора. Всего было применено 99 средств воздушного нападения, среди которых 60 дронов типа Shahed. Противовоздушная оборона уничтожила 84 воздушные цели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине