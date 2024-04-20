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У частині регіонів України тривога. Є загроза балістики

Фото: в Україні оголошено тривогу 20 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У частині регіонів України зранку у суботу, 20 квітня оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог, Повітряні сили ЗСУ.

Тривогу спочатку, о 8:21, оголосили в Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Пізніше, з 8:23, загроза поширилась ще на низку регіонів - Одеську, Херсонську, Полтавську, Сумську, Харківську, Донецьку області.

Тривогу оголошено в частині регіонів України 20 квітня (t.me/alarmukraine)

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозк балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння  в областях, де оголошена повітряна тривога!" - зазначили військові.

Вибухи у Запоріжжі та Одесі

Рано вранці, 20 квітня, повідомлялося про вибухи в Запоріжжі через ракетний удар окупантів. Крім того, вибух пролунав і в Одесі. У регіоні працювала ППО. Пізніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що російські війська атакували промисловість у Запоріжжі.

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Війна в УкраїніПовітряна тривога