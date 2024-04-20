У частині регіонів України тривога. Є загроза балістики

У частині регіонів України зранку у суботу, 20 квітня оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог, Повітряні сили ЗСУ.
Тривогу спочатку, о 8:21, оголосили в Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.
Пізніше, з 8:23, загроза поширилась ще на низку регіонів - Одеську, Херсонську, Полтавську, Сумську, Харківську, Донецьку області.
Тривогу оголошено в частині регіонів України 20 квітня (t.me/alarmukraine)
У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозк балістики.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!" - зазначили військові.
Рано вранці, 20 квітня, повідомлялося про вибухи в Запоріжжі через ракетний удар окупантів. Крім того, вибух пролунав і в Одесі. У регіоні працювала ППО. Пізніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що російські війська атакували промисловість у Запоріжжі.
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