У частині регіонів України тривога. Є загроза балістики

Вибухи у Запоріжжі та Одесі

Рано вранці, 20 квітня, повідомлялося про вибухи в Запоріжжі через ракетний удар окупантів. Крім того, вибух пролунав і в Одесі. У регіоні працювала ППО. Пізніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що російські війська атакували промисловість у Запоріжжі.

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