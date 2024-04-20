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В части регионов Украины тревога. Есть угроза баллистики

Фото: в Украине объявлена тревога 20 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В части регионов Украины утром в субботу, 20 апреля, объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог, Воздушные силы ВСУ.

Тревогу сначала, в 8:21, объявили в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.

Позже, с 8:23, угроза распространилась еще на ряд регионов - Одесскую, Херсонскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Донецкую области.

Тревога объявлена в части регионов Украины 20 апреля (t.me/alarmukraine)

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозах баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" - отметили военные.

Взрывы в Запорожье и Одессе

Ранним утром, 20 апреля, сообщалось о взрывах в Запорожье из-за ракетного удара оккупантов. Кроме того, взрыв прогремел и в Одессе. В регионе работала ПВО. Позже глава Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что российские войска атаковали промышленность в Запорожье.

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Война в УкраинеВоздушная тревога