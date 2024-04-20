В части регионов Украины тревога. Есть угроза баллистики

Взрывы в Запорожье и Одессе

Ранним утром, 20 апреля, сообщалось о взрывах в Запорожье из-за ракетного удара оккупантов. Кроме того, взрыв прогремел и в Одессе. В регионе работала ПВО. Позже глава Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что российские войска атаковали промышленность в Запорожье.

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