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У частині Одеси та області завтра відключать воду: список адрес

Фото: в частині Одеси та області завтра відключать воду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У частині Одеси та області завтра через ремонтні роботи на день відключать водопостачання. Імовірно, вода буде відсутня з 9 до 22 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеської міськради.

Згідно з планом філії "Інфоксводоканалу", буде припинено подачу води наступним споживачам області:

  • ж/м "Ленселище", сел. Дзержинського, вул. Тираспільське шосе, ж/м Застава-1, 2, 3, ж/м "Далекі Млини", сел. Авангард, вул. Новікова, вул.Бугаївська, вул. Стовбова, ЖК "Сьоме небо", Промринок 7-й км, Селекційний інститут, ж/м "Слобідка", сел. Цукровий, з/м "Нова Слобідка";
  • села Усатове, Нерубайське, Б.Балка, Наті, а також залізнична станція "Усатове".

У селах Кароліно-Бугаз, Миколаївка та Маяки, а також смт Затока та Овідіополь можливе зниження тиску води.

Раніше ми писали, що в районах Одеської області, де електрика була відключена внаслідок ракетного удару ворога 22 жовтня, вночі 23 жовтня вже вдалося відновити енергопостачання.

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ОдесаВодопостачання