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В части Одессы и области завтра отключат воду: список адресов

Фото: в части Одессы и области завтра отключат воду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В части Одессы и области завтра из-за ремонтных работ на день отключат водоснабжение. Предположительно вода будет отсутствовать с 9 до 22 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесского горсовета.

Согласно плану филии "Инфоксводоканала", будет прекращена подача воды следующим потребителям области:

  • ж/м "Ленпоселок", пос. Дзержинского, ул. Тираспольское шоссе, ж/м Застава-1, 2, 3, ж/м "Далекие Мельницы", пос.Авангард, ул. Новикова, ул.Бугаевская, ул. Столбовая, ЖК "Седьмое небо", Промрынок 7-й км, Селекционный институт, ж/м "Слободка", пос. Сахарный, ж/м "Новая Слободка";
  • села Усатово, Нерубайское, Б.Балка, Нати, а также ж/д станция "Усатово".

В селах Каролино-Бугаз, Николаевка и Маяки, а также пгт Затока и Овидиополь возможно снижение давления воды.

Ранее мы писали, что в районах Одесской области, где электричество было отключено в результате ракетного удара врага 22 октября, ночью 23 октября уже удалось возобновить энергоснабжение.

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ОдессаВодоснабжение