У частині Одеси сьогодні не буде світла: в які години

У четвер,12 жовтня, у частині Одеси вимикатимуть електроенергію через проведення аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеської міської ради.
Електроенергію вимикатимуть за такими адресами:
Південний РЕМ:
Роботи до 17:00:
Роботи до 19:00:
Північний РЕМ:
Роботи до 18:00:
Роботи до 18:00:
Роботи до 20:00:
Центральний РЕМ:
Роботи до 19.00:
Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".
Так, під час недавньої масованої атаки росіяни пошкодили енергомережі у столиці, Київській, Житомирській та Рівненській областях. Це була перша за пів року атака на енергетику.
Більше про те, як регіони готуються до зими та можливих блекаутів - у матеріалі РБК-Україна.
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