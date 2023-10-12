В части Одессы сегодня не будет света: в какие часы

В четверг, 12 октября, в части Одессы будут выключать электроэнергию из-за проведения аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесского городского совета.
Электроэнергию будут выключать по следующим адресам:
Южный РЭС:
Работы до 17:00:
Работы до 19:00:
Северный РЭС:
Работы до 18:00:
Работы до 18:00:
Работы до 20:00:
Центральный РЭС:
Работы до 19.00:
Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".
Во время недавней массированной атаки россияне повредили энергосети в столице, Киевской, Житомирской и Ровенской областях. Это была первая за полгода атака на энергетику.
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