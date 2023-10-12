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У частині Одеси сьогодні не буде світла: в які години

Одеса, Четвер 12 жовтня 2023 09:52
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У частині Одеси сьогодні не буде світла: в які години Фото: у частині Одеси сьогодні не буде світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер,12 жовтня, у частині Одеси вимикатимуть електроенергію через проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеської міської ради.

Електроенергію вимикатимуть за такими адресами:

Південний РЕМ:

Роботи до 17:00:

  • вул. Героїв Крут, 2, 2/2, 2/3, 2/4;
  • вул. Г. Петрова, 27/6;
  • вул. Ак. Вільямса, 43, 19/1;
  • вул. Ак. Вільямса, 17-31;
  • вул. Амундсена, 72-110;
  • пров. Вільямса, 2-15;
  • Водний пров., 1-17;
  • вул. Д.Ковалевського, 98, 102а, 108;
  • вул. Марії Демченко 5-а лінія, 28-38;
  • вул. М. Демченка 6-а лінія 38;
  • вул. Садовського, 1-47;
  • вул. Саксаганського, 1-35.

Роботи до 19:00:

  • просп. Свободи, 32, 36.

Північний РЕМ:

Роботи до 18:00:

  • 4-5-й Деревообробний пров., 1-147;
  • вул. Хімічна, 200-216.

Роботи до 18:00:

  • вул. Ак. Панкратової, 1-31;
  • вул. В.Хавкіна, 1-31;
  • вул. Кругова, 10-58.

Роботи до 20:00:

  • вул. Заболотного, 2-14.

Центральний РЕМ:

Роботи до 19.00:

  • 2-3-й Моторний пров., 1-37;
  • вул. Моторна, 1-57;
  • вул. Південна, 27;
  • вул. Селянська, 1-37,
  • вул. Сільська, 13А;
  • вул. Сонячна, 1-41.

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".

Так, під час недавньої масованої атаки росіяни пошкодили енергомережі у столиці, Київській, Житомирській та Рівненській областях. Це була перша за пів року атака на енергетику.

Більше про те, як регіони готуються до зими та можливих блекаутів - у матеріалі РБК-Україна.

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Одеса відключеня світла Електроенергія
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