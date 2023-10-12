В части Одессы сегодня не будет света: в какие часы

В четверг, 12 октября, в части Одессы будут выключать электроэнергию из-за проведения аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесского городского совета.

Электроэнергию будут выключать по следующим адресам:

Южный РЭС:

Работы до 17:00:

ул. Героев Крут, 2, 2/2, 2/3, 2/4;

ул. Г. Петрова, 27/6;

ул. Ак. Уильямса, 43, 19/1;

ул. Ак. Уильямса, 17-31;

ул. Амундсена, 72–110;

пер. Уильямса, 2-15;

Водный пер., 1-17;

ул. Д.Ковалевского, 98, 102а, 108;

ул. Марии Демченко 5-я линия, 28-38;

ул. М. Демченко 6-я линия 38;

ул. Садовского, 1-47;

ул. Саксаганского, 1-35.

Работы до 19:00:

просп. Свободы, 32, 36.

Северный РЭС:

Работы до 18:00:

4-5-й Деревообрабатывающий пер., 1-147;

ул. Химическая, 200-216.

Работы до 18:00:

ул. Ак. Панкратовой, 1-31;

ул. В.Хавкина, 1-31;

ул. Круговая, 10–58.

Работы до 20:00:

ул. Заболотного, 2-14.

Центральный РЭС:

Работы до 19.00:

2-3-й Моторный пер., 1-37;

ул. Моторная, 1-57;

ул. Южная, 27;

ул. Крестьянская, 1-37,

ул. Сельская, 13А;

ул. Солнечная, 1-41.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".

Во время недавней массированной атаки россияне повредили энергосети в столице, Киевской, Житомирской и Ровенской областях. Это была первая за полгода атака на энергетику.

Больше о том, как регионы готовятся к зиме и возможным блекаутам - в материале РБК-Украина.