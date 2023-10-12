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В части Одессы сегодня не будет света: в какие часы

Одесса, Четверг 12 октября 2023 09:52
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В части Одессы сегодня не будет света: в какие часы Фото: в части Одессы сегодня не будет света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 12 октября, в части Одессы будут выключать электроэнергию из-за проведения аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесского городского совета.

Электроэнергию будут выключать по следующим адресам:

Южный РЭС:

Работы до 17:00:

  • ул. Героев Крут, 2, 2/2, 2/3, 2/4;
  • ул. Г. Петрова, 27/6;
  • ул. Ак. Уильямса, 43, 19/1;
  • ул. Ак. Уильямса, 17-31;
  • ул. Амундсена, 72–110;
  • пер. Уильямса, 2-15;
  • Водный пер., 1-17;
  • ул. Д.Ковалевского, 98, 102а, 108;
  • ул. Марии Демченко 5-я линия, 28-38;
  • ул. М. Демченко 6-я линия 38;
  • ул. Садовского, 1-47;
  • ул. Саксаганского, 1-35.

Работы до 19:00:

  • просп. Свободы, 32, 36.

Северный РЭС:

Работы до 18:00:

  • 4-5-й Деревообрабатывающий пер., 1-147;
  • ул. Химическая, 200-216.

Работы до 18:00:

  • ул. Ак. Панкратовой, 1-31;
  • ул. В.Хавкина, 1-31;
  • ул. Круговая, 10–58.

Работы до 20:00:

  • ул. Заболотного, 2-14.

Центральный РЭС:

Работы до 19.00:

  • 2-3-й Моторный пер., 1-37;
  • ул. Моторная, 1-57;
  • ул. Южная, 27;
  • ул. Крестьянская, 1-37,
  • ул. Сельская, 13А;
  • ул. Солнечная, 1-41.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".

Во время недавней массированной атаки россияне повредили энергосети в столице, Киевской, Житомирской и Ровенской областях. Это была первая за полгода атака на энергетику.

Больше о том, как регионы готовятся к зиме и возможным блекаутам - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Одесса відключеня світла Электроэнергия
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