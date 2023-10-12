В части Одессы сегодня не будет света: в какие часы
В четверг, 12 октября, в части Одессы будут выключать электроэнергию из-за проведения аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесского городского совета.
Электроэнергию будут выключать по следующим адресам:
Южный РЭС:
Работы до 17:00:
- ул. Героев Крут, 2, 2/2, 2/3, 2/4;
- ул. Г. Петрова, 27/6;
- ул. Ак. Уильямса, 43, 19/1;
- ул. Ак. Уильямса, 17-31;
- ул. Амундсена, 72–110;
- пер. Уильямса, 2-15;
- Водный пер., 1-17;
- ул. Д.Ковалевского, 98, 102а, 108;
- ул. Марии Демченко 5-я линия, 28-38;
- ул. М. Демченко 6-я линия 38;
- ул. Садовского, 1-47;
- ул. Саксаганского, 1-35.
Работы до 19:00:
- просп. Свободы, 32, 36.
Северный РЭС:
Работы до 18:00:
- 4-5-й Деревообрабатывающий пер., 1-147;
- ул. Химическая, 200-216.
Работы до 18:00:
- ул. Ак. Панкратовой, 1-31;
- ул. В.Хавкина, 1-31;
- ул. Круговая, 10–58.
Работы до 20:00:
- ул. Заболотного, 2-14.
Центральный РЭС:
Работы до 19.00:
- 2-3-й Моторный пер., 1-37;
- ул. Моторная, 1-57;
- ул. Южная, 27;
- ул. Крестьянская, 1-37,
- ул. Сельская, 13А;
- ул. Солнечная, 1-41.
Подготовка к зиме
Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".
Во время недавней массированной атаки россияне повредили энергосети в столице, Киевской, Житомирской и Ровенской областях. Это была первая за полгода атака на энергетику.
Больше о том, как регионы готовятся к зиме и возможным блекаутам - в материале РБК-Украина.
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