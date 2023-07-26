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У частині Одеси сьогодні не буде світла: в які години

Фото: у частині Одеси сьогодні не буде світла: в які години (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У середу, 26 липня, у частині Одеси вимикатимуть електроенергію через проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

Де та о котрій годині вимикатимуть світло:

Південний РЕМ роботи з 09:00 до 17:00:

  • вул. Академіка Корольова 14, 69/2, 71/1, 75, 75/1, 75/2;
  • просп. Небесної сотні 13, 15, 17, 19, 21, 23.

Північний РЕМ роботи з 08:00 до 19:00:

  • вул. Академіка Панкратової;
  • вул. Володимира Хавкіна;
  • вул. Кругова;
  • вул. Хутірська;
  • вул. Геологічна;
  • вул. Степова.

Центральний РЕМ роботи з 09:00 до 17:00:

  • вул. Буніна;
  • вул. Велика Арнаутська;
  • вул. Канатна;
  • вул. Рішельєвська;
  • вул. Юрія Олеші.

Ситуація в Одесі

Росія після виходу із "зернової угоди" майже щоночі завдає ракетних ударів по Одесі та області. Також ворог застосовує дрони-камікадзе та ракети різних типів для ударів по Херсонській та Миколаївській областях, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі.

Весь минулий тиждень російські війська атакували портову інфраструктуру Одеси та області. При цьому страждали не лише порти, а й житлові будинки.

Зокрема, 23 липня під час атаки на Одесу 22 особи постраждали, одна загинула. Також було частково зруйновано Спасо-Преображенський собор.

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Одесавідключеня світлаДТЕКЕлектроенергія