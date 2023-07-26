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В части Одессы сегодня не будет света: в какие часы

Фото: в части Одессы сегодня не будет света: в какие часы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 26 июля, в части Одессы будут выключать электроэнергию из-за проведения аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.

Где и в какое время будут выключать свет:

Южный РЭС работы с 09:00 до 17:00:

  • ул. Академика Королева 14, 69/2, 71/1, 75, 75/1, 75/2;
  • просп. Небесной сотни 13, 15, 17, 19, 21, 23.

Северный РЭС работы с 08:00 до 19:00:

  • ул. Академика Панкратовой;
  • ул. Владимира Хавкина;
  • ул. Круговая;
  • ул. Хуторская;
  • ул. Геологическая;
  • ул. Степная.

Центральный РЭС работы с 09:00 до 17:00:

  • ул. Бунина;
  • ул. Большая Арнаутская;
  • ул. Канатно;
  • ул. Ришельевская;
  • ул. Юрия Олеши.

Ситуация в Одессе

Россия после выхода из "зернового соглашения" почти каждую ночь наносит ракетные удары по Одессе и области. Также враг применяет дроны-камикадзе и ракеты разных типов для ударов по Херсонской и Николаевской областях, в результате чего погибали и получали ранения мирные жители.

Всю прошлую неделю российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одессы и области. При этом страдали не только порты, но и жилые дома.

В частности, 23 июля во время атаки на Одессу 22 человека пострадали, один погиб. Также был частично разрушен Спасо-Преображенский собор.

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