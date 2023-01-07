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У частині областей України сьогодні не вимикатимуть світло: список

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Україна, Субота 07 січня 2023 09:04
У частині областей України сьогодні не вимикатимуть світло: список Фото: у частині областей України сьогодні не вимикатимуть світло (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 7 січня, щодо областей було вирішено не відключати світло.

РБК-Україна зібрало все, що відомо на зараз.

Запоріжжя та область

Як повідомили у ПАТ "Запоріжжяобленерго", "Укренерго" не впровадило обмеження енергоспоживання для Запорізької області 7 січня.

У зв’язку із цим на завтра стабілізаційних погодинних відключень не заплановано.

"Якщо ситуація в єдиній енергосистемі зміниться та вимагатиме запровадження стабілізаційних відключень, про це буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Черкаси та область

За планом, по області сьогодні, 7 січня, відключень електроенергії не повинно бути.

"Але в разі погіршення ситуації можливі аварійні відключення. Щоб цього не сталось - ви вже знаєте, що робити: максимально заощаджувати електроенергію", - розповів в Telegram голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Суми та область

Як повідомили в АТ "Сумиобленерго", 7 січня відключень електроенергії за графіками по Сумській області не плануються.

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