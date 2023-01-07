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В части областей Украины сегодня не будут выключать свет: список

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Украина, Суббота 07 января 2023 09:04
В части областей Украины сегодня не будут выключать свет: список Фото: в части областей Украины сегодня не будут выключать свет (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 7 января, в части областей было решено не отключать свет.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент.

Винница и область

По данным Винницкого горсовета, 7 января ограничения по свету при условии отсутствия ударов по энергетики не планируются.

"Ограничения на потребление электроэнергии 7 января сняты", - говорится в сообщении.

Запорожье и область

Как сообщили в ОАО "Запорожьеоблэнерго", "Укрэнерго" не внедрило ограничение энергопотребления для Запорожской области 7 января.

В связи с этим на завтра стабилизационных почасовых отключений не запланировано.

"Если ситуация в единой энергосистеме изменится и потребует введения стабилизационных отключений, об этом будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Черкассы и область

По плану по области сегодня, 7 января, отключений электроэнергии не должно быть.

"Но в случае ухудшения ситуации возможны аварийные отключения. Чтобы этого не произошло – вы уже знаете, что делать: максимально экономить электроэнергию", – рассказал в Telegram глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Сумы и область

Как сообщили в АО "Сумыоблэнерго", 7 января отключения электроэнергии по графикам по Сумской области не планируются.

Как сообщалось, в Полтавской области внесли некоторые изменения в очередь в графиках почасовых отключений света. Также добавили новые населенные пункты и улицы.

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