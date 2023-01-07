В части областей Украины сегодня не будут выключать свет: список
В субботу, 7 января, в части областей было решено не отключать свет.
РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент.
Винница и область
По данным Винницкого горсовета, 7 января ограничения по свету при условии отсутствия ударов по энергетики не планируются.
"Ограничения на потребление электроэнергии 7 января сняты", - говорится в сообщении.
Запорожье и область
Как сообщили в ОАО "Запорожьеоблэнерго", "Укрэнерго" не внедрило ограничение энергопотребления для Запорожской области 7 января.
В связи с этим на завтра стабилизационных почасовых отключений не запланировано.
"Если ситуация в единой энергосистеме изменится и потребует введения стабилизационных отключений, об этом будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Черкассы и область
По плану по области сегодня, 7 января, отключений электроэнергии не должно быть.
"Но в случае ухудшения ситуации возможны аварийные отключения. Чтобы этого не произошло – вы уже знаете, что делать: максимально экономить электроэнергию", – рассказал в Telegram глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Сумы и область
Как сообщили в АО "Сумыоблэнерго", 7 января отключения электроэнергии по графикам по Сумской области не планируются.
Как сообщалось, в Полтавской области внесли некоторые изменения в очередь в графиках почасовых отключений света. Также добавили новые населенные пункты и улицы.
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