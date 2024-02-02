В части областей Украины воздушная тревога: Россия запустила дроны

В части регионов Украины вечером пятницы, 2 февраля, объявлен сигнал воздушной тревоги. Россияне снова запустили беспилотники по типу "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

"Херсонская, Николаевская области – угроза применения ударных беспилотников", – сообщили Воздушные силы.

По предварительным данным, "Шахеды" двигаются в направлении Одесской области.

Обновлено в 21:25.

Воздушные силы предупредили об активности тактической авиации на юге Украины.

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Угроза применения авиационных средств поражения", - говорится в сообщении.

Согласно тому, в каком направлении будут двигаться беспилотники – сигнал воздушной тревоги может распространяться. Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и пройти в укрытие в случае опасности.

Где объявлена тревога

Обстрел Украины

Российские войска ночью, 2 февраля, атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед" по нескольким направлениям. В нескольких областях, в частности, в Кропивницком отработала система ПВО. В общей сложности, оккупанты запустили 25 БПЛА, 11 из которых удалось сбить, в том числе три из них над Днепропетровской областью. Еще не менее 7 дронов не достигли своих целей.

Последствия атаки

Удар был направлен по объектам критической инфраструктуры Днепропетровской области. В Кривом Роге была повреждена подстанция "Укрэнерго". Без света остались тысячи потребителей и обесточены две шахты, более 100 горняков оказались под землей, но их уже достали на поверхность. Ожидается, что электроэнергию и отопление возобновят до конца дня.

Кроме того, оккупанты в ночь на 2 февраля атаковали дронами объект инфраструктуры в Кировоградской области. Там вспыхнул пожар.

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