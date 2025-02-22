У частині Криму росіяни відключать зв'язок і наставлять блокпости. У чому причина

Ситуація в Криму

Російські війська захопили півострів Крим 2014 року. З того моменту армія РФ перетворила його на місце скупчення військових об'єктів.

Буквально 21 лютого повідомлялось, що окупанти в Криму очікують масштабних ударів через кілька днів. Зокрема, загарбники з підрозділів ППО намагаються уникнути перебування на позиціях, бо бояться потрапити під удари з боку Сил оборони України.

Нагадаємо, ще у квітні 2024 року повідомлялося, що ГУР готує третій удар по Керченському мосту, що з'єднує територію Росії з окупованим Кримом.

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