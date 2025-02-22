В части Крыма россияне отключат связь и наставят блокпосты. В чем причина

Ситуация в Крыму

Российские войска захватили полуостров Крым в 2014 году. С того момента армия РФ превратила его в место скопления военных объектов.

Буквально 21 февраля сообщалось, что оккупанты в Крыму ожидают масштабных ударов через несколько дней. В частности, захватчики из подразделений ПВО пытаются избежать пребывания на позициях, потому что боятся попасть под удары со стороны Сил обороны Украины.

Напомним, еще в апреле 2024 года сообщалось, что ГУР готовит третий удар по Керченскому мосту, соединяющему территорию России с оккупированным Крымом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.