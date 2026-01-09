Частині киян можуть повернути опалення сьогодні ввечері, - мер

Міський голова зазначив, що ситуація в Києві дуже складна, але контрольована з точки зору систем забезпечення.

За його словами, комунальники разом з енергетиками працюють над тим, щоб відновити електро-, тепло- та водопостачання до будинків киян після масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці.

"Половина багатоквартирних будинків Києва - майже 6 тисяч - без теплопостачання через пошкоджені елементи критичної інфраструктури. Частині будинків сподіваємося подати тепло вже сьогодні ввечері", - сказав він.

Зі свого боку Кулеба зазначив, що в окремих районах Києва, де пошкодження складніші, на відновлення теплопостачання "потрібен додатковий час". В іншій частині столиці опалення подають у штатному режимі.

Мер уточнив, що тривають проблеми і з водопостачанням. Станом на зараз його вже відновили в Печерському районі та поступово відновлюють на лівому березі столиці. Потрібен певний час, щоб система водопостачання запрацювала у звичному режимі.

"Нагадаю, що на верхні поверхи будинків вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності електроенергії. Тому на останніх поверхах може ще бути відсутнє водопостачання, навіть якщо в районі послугу вже відновили", - пояснив міський голова.

Кличко зазначив, що в місті підготовлено понад 1200 пунктів незламності, де можна зігрітися і підзарядити гаджети.