Части киевлян могут вернуть отопление сегодня вечером, - мэр

Городской глава отметил, что ситуация в Киеве очень сложная, но контролируемая с точки зрения систем обеспечения.

По его словам, коммунальщики вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро-, тепло- и водоснабжение в дома киевлян после массированной атаки врага на критическую инфраструктуру столицы.

"Половина многоквартирных домов Киева - почти 6 тысяч - без теплоснабжения из-за поврежденных элементов критической инфраструктуры. Части домов надеемся подать тепло уже сегодня вечером", - сказал он.

В свою очередь Кулеба отметил, что в отдельных районах Киева, где повреждения более сложные, на восстановление теплоснабжения "нужно дополнительное время". В остальной части столицы отопление подается в штатном режиме.

Мэр уточнил, что продолжаются проблемы и с водоснабжением. По состоянию на сейчас его уже возобновили в Печерском районе и постепенно возобновляют на левом берегу столицы. Нужно некоторое время, чтобы система водоснабжения заработала в обычном режиме.

"Напомню, что на верхние этажи домов вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии. Поэтому на последних этажах может еще отсутствовать водоснабжение, даже если в районе услугу уже возобновили", - объяснил городской глава.

Кличко отметил, что в городе подготовлены более 1200 пунктов несокрушимости, где можно согреться и подзарядить гаджеты.