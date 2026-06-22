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У частині Києва зникло світло

13:02 22.06.2026 Пн
1 хв
У ДТЕК назвали терміни ремонту
aimg Олена Чупровська
Фото: ДТЕК повідомляє про аварію у двох районах (Getty Images)

У деяких мікрорайонах Києва відсутнє електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Без електропостачання наразі залишаються мешканці Дніпровського та Дарницького районів столиці.

Причиною стала аварія в електромережі.

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Енергетики ДТЕК вже розпочали відновлювальні роботи. Скільки споживачів наразі без світла, енергетики не повідомляють.

"Електропостачання має повернутись в домівки до 16:00", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, проблеми в українській енергетиці не обмежуються аваріями. Як повідомляло РБК-Україна, в "Укренерго" викрили масштабну схему розкрадання - збитки склали майже пів мільярда гривень, а фігурантами справи стали колишні керівники компанії.

Тим часом енергетики попереджали, що спекотне літо може створити додаткове навантаження на енергосистему.

В ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що у разі затяжної спеки понад +35°C відключень електрики уникнути не вдасться. Імпорт з Європи фізично не покриває дефіцит генерації.

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КиївЕлектроенергія