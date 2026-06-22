В части Киева пропал свет

В некоторых микрорайонах Киева отсутствует электроснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
В настоящее время без электроснабжения остаются жители Днепровского и Дарницкого районов столицы.
Причиной стала авария в электросети.
Энергетики ДТЭК уже приступили к восстановительным работам. Сколько потребителей сейчас остаются без света, энергетики не сообщают.
"Электроснабжение должно возобновиться в домах до 16:00", - говорится в сообщении.
Напомним, проблемы в украинской энергетике не ограничиваются авариями. Как сообщало РБК-Украина, в "Укрэнерго" раскрыли масштабную схему хищения - убытки составили почти полмиллиарда гривен, а фигурантами дела стали бывшие руководители компании.
Между тем энергетики предупреждали, что жаркое лето может создать дополнительную нагрузку на энергосистему.
В эксклюзивном интервью РБК-Украина бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в случае затяжной жары с температурой выше +35 °C отключений электричества избежать не удастся. Импорт из Европы физически не покрывает дефицит генерации.