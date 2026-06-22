В части Киева пропал свет

В настоящее время без электроснабжения остаются жители Днепровского и Дарницкого районов столицы.

Причиной стала авария в электросети.

Энергетики ДТЭК уже приступили к восстановительным работам. Сколько потребителей сейчас остаются без света, энергетики не сообщают.

"Электроснабжение должно возобновиться в домах до 16:00", - говорится в сообщении.