У частині Києва після атаки зникло світло

Негода вночі лишила без світла майже 70 населених пунктів одразу у чотирьох областях, а вранці додалися нові знеструмлення після масованої атаки ворога. Зокрема, відключення зафіксовані і в Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.
Вночі та вранці ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку, ціллю якої стали й об'єкти енергетичної інфраструктури.
Найскладніша ситуація вранці склалась на Сумщині - там без світла лишилась найбільша кількість споживачів. Нові знеструмлення також зафіксували у:
Там, де дозволяють умови безпеки, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики намагаються якнайшвидше відновити подачу світла всім абонентам.
Раціональне споживання зменшує ризик того, що доведеться вводити вимушені обмеження світла.
Тим часом кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Київ зросла до 86 людей, 13 з них загинули. Рятувальники досі шукають людей під завалами пошкоджених будинків.
Нагадаємо, через пошкодження контактної мережі та відсутність електропостачання у Києві тимчасово змінили маршрути громадського транспорту.
Частину тролейбусів і трамваїв пустили за іншими шляхами.