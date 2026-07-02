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В части Киева после атаки исчез свет

10:48 02.07.2026 Чт
2 мин
Где утром самая сложная ситуация со светом?
aimg Елена Чупровская
Фото: в Киеве зафиксировали новые отключения света после обстрела (t.me_dsns)

Непогода ночью оставила без света почти 70 населенных пунктов сразу в четырех областях, а утром добавились новые обесточения после массированной атаки врага. В частности, отключения зафиксированы и в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.

Новые обесточивания после массированной атаки

Ночью и утром враг совершил массированную ракетно-дроновую атаку, целью которой стали и объекты энергетической инфраструктуры.

Самая сложная ситуация утром сложилась в Сумской области - там без света осталось наибольшее количество потребителей. Новые обесточивания также зафиксировали в:

  • Киеве;
  • Донецкая область;
  • Харьковской области;
  • Запорожская область.

Там, где разрешают условия безопасности, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики стараются как можно быстрее восстановить подачу света всем абонентам.

Фото: Укрэнерго о состоянии энергосети (t.me/Ukrenergо)

Рациональное потребление уменьшает риск того, что придется вводить вынужденные ограничения света.

Непогода оставила без света четыре области

Из-за грозы и порывов ветра утром полностью или частично без света оставались около 70 населенных пунктов сразу в четырех областях:

  • Закарпатской;
  • Львовской;
  • Черниговской;
  • Киевской.

Тем временем количество пострадавших в результате ночной атаки на Киев возросло до 86 человек, 13 из них погибли . Спасатели до сих пор ищут людей под завалами поврежденных домов.

Напомним, из-за повреждения контактной сети и отсутствия электроснабжения в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.

Часть троллейбусов и трамваев пустили по другим путям.

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