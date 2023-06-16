Частина жителів Росії підтримає застосування Путіним ядерної зброї для перемоги у війні

У травні респондентам було поставлено питання у наступному формулюванні: "Одні вважають, що для того, щоб здобути перемогу в Україні Росія має застосувати ядерну зброю, інші вважають, що застосовувати ядерну зброю не можна за жодних умов. А якої з цих точок зору скоріше дотримуєтеся ви самі?"

Поставлені перед дилемою переважна більшість опитаних - 86% - вважають, що ядерну зброю не можна застосовувати за жодних умов. Але його застосування згодні 10% респондентів.

Опитування "Левада-центру" проведено 25 - 31 травня 2023 року серед 1603 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.