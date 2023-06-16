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Частина жителів Росії підтримає застосування Путіним ядерної зброї для перемоги у війні

Фото: частина жителів Росії підтримає спробу Путіна використати ядерну зброю (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Переважна більшість жителів Росії вважає, що застосовувати ядерну зброю у війні з Україною не можна за жодних умов. Але частина респондентів схвалила б спробу завдати ядерного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування незалежного "Левада-центру".

У травні респондентам було поставлено питання у наступному формулюванні: "Одні вважають, що для того, щоб здобути перемогу в Україні Росія має застосувати ядерну зброю, інші вважають, що застосовувати ядерну зброю не можна за жодних умов. А якої з цих точок зору скоріше дотримуєтеся ви самі?"

Поставлені перед дилемою переважна більшість опитаних - 86% - вважають, що ядерну зброю не можна застосовувати за жодних умов. Але його застосування згодні 10% респондентів.

Опитування "Левада-центру" проведено 25 - 31 травня 2023 року серед 1603 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, за даними опитування "Левада-Центру", близько 30% жителів Росії чекають від Путіна ядерного удару по Україні.

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