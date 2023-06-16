Часть жителей России поддержат применение Путиным ядерного оружия для победы в войне

В мае респондентам был задан вопрос в следующей формулировке: "Одни считают, что для того чтобы одержать победу в Украине Россия должна применить ядерное оружие, другие считают, что применять ядерное оружие нельзя ни при каких условиях. А какой из этих точек зрения скорее придерживаетесь вы сами?"

Поставленные перед дилеммой, подавляющее большинство опрошенных - 86% - полагают, что ядерное оружие нельзя применять ни при каких условиях. Но на его применение согласны 10% респондентов.

Опрос "Левада-центра" проведен 25 - 31 мая 2023 года среди 1603 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.