Частина Запоріжжя залишилася без світла: у чому причина
Через негоду з вечора неділі, 11 грудня, у частині Запоріжжя немає світла. Відновлювальні роботи тривають і сьогодні, 12 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПАТ "Запоріжжяобленерго".
"Внаслідок пошкодження електрообладнання через складні погодні умови вчора, о 22:09, була знеструмлена частина споживачів правобережної ділянки Дніпровського району Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.
Енергетики додають, що станом на 09:00 12 грудня аварійно-відновлювальні роботи тривають.
Повний перелік адрес, чиє енергопостачання наразі порушено, можна подивитись за посиланням.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок аварійних відключень в Одесі виникла проблема з водопостачанням.
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