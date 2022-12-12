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Частина Запоріжжя залишилася без світла: у чому причина

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Запоріжжя, Понеділок 12 грудня 2022 09:31
Частина Запоріжжя залишилася без світла: у чому причина Фото: частина Запоріжжя залишилася без світла (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Через негоду з вечора неділі, 11 грудня, у частині Запоріжжя немає світла. Відновлювальні роботи тривають і сьогодні, 12 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПАТ "Запоріжжяобленерго".

"Внаслідок пошкодження електрообладнання через складні погодні умови вчора, о 22:09, була знеструмлена частина споживачів правобережної ділянки Дніпровського району Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

Енергетики додають, що станом на 09:00 12 грудня аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Повний перелік адрес, чиє енергопостачання наразі порушено, можна подивитись за посиланням.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок аварійних відключень в Одесі виникла проблема з водопостачанням.

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