Частина Запоріжжя залишилася без світла: у чому причина

Через негоду з вечора неділі, 11 грудня, у частині Запоріжжя немає світла. Відновлювальні роботи тривають і сьогодні, 12 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПАТ "Запоріжжяобленерго".

"Внаслідок пошкодження електрообладнання через складні погодні умови вчора, о 22:09, була знеструмлена частина споживачів правобережної ділянки Дніпровського району Запоріжжя", - йдеться в повідомленні. Енергетики додають, що станом на 09:00 12 грудня аварійно-відновлювальні роботи тривають. Повний перелік адрес, чиє енергопостачання наразі порушено, можна подивитись за посиланням.