Часть Запорожья осталась без света: в чем причина

Из-за непогоды с вечера воскресенья, 11 декабря, в части Запорожья нет света. Восстановительные работы продолжаются и сегодня, 12 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПАО " Запорожьеоблэнерго ".

Полный перечень адресов, где энергоснабжение сейчас отсутствует, можно посмотреть по ссылке .

Энергетики добавляют, что по состоянию на 09:00 12 декабря аварийно-восстановительные работы продолжаются.

"В результате повреждения электрооборудования из-за сложных погодных условий вчера, в 22:09, была обесточена часть потребителей правобережного участка Днепровского района Запорожья", - говорится в сообщении.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате аварийных отключений в Одессе возникла проблема с водоснабжением.

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